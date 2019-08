Vídeo: técnico em informática afirma ter visto OVNI em Manaus

Alex afirmou ter visto o OVNI quando chegava ao seu local de trabalho, na tarde desta terça-feira (16) | Foto: Alex Abreu

Manaus - Um homem identificado como Alex Abreu, técnico em informática, afirmou ter vivido uma experiência sobrenatural na tarde desta terça-feira (16), quando chegava ao trabalho, na rua Brasil, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com Abreu, ele estacionava o carro, quando teve a experiência. ''Fui olhar para o céu, ao estacionar no meu local de trabalho e vi direto sobre mim um feixe de luz, pensei que era um avião ou um balão meteorológico e ao direcionar a câmera para o objeto, ele subitamente desapareceu'', comentou ele.

De acordo com Alex, essa não é a primeira vez que ele tem contato com coisas desconhecidas. ''Já tive muitas experiencias desse tipo, mas hoje foi a primeira vez que consegui realizar um registro em vídeo, mesmo que rapidamente, pois ele desaparece subitamente. Não é a primeira vez que vejo essa luz, já a vi passando perto da minha casa, só que bem mais perto que dessa vez'', relevou.

Ufologia



Nesta semana, o programa 'Conversa Franca', apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira, na Web TV do Portal EM TEMPO, entrevistou a escritora e ufóloga amazonense Umaia Smail, que relatou experiências e estudos de contatos com extraterrestres na Amazônia.

Existe vida inteligente em outros planetas? Ao longo dos anos, muitas pessoas já fizeram essa pergunta. A escritora e revelou ao programa suas experiências, que resultaram no livro "Contatos extraterrestres na Amazônia"

As vertentes da Ufologia, segundo a escritora , são duas: uma consiste no fato de que eles existem e se comunicam telepaticamente com pessoas na terra, e a cientifica, com pesquisas sobre o assunto.

“Os extraterrestres têm mais medo de nós humanos, do que nós deles. Por isso, eles permanecem distantes. Os governos têm contato com eles desde 1945 e desenvolvem tecnologias que vêm dos extraterrestres”, ressalta a escritora.

O vídeo:

Confira clicando no link e veja a reportagem completa.

Veja abaixo o vídeo a equipe do EM TEMPO recebeu gravado pelo internauta:

Vídeo gravado por internauta chegou ao EM TEMPO na tarde desta terça-feira (16) | Autor: Alex Colares

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Vídeo: Posto de combustíveis em Manaus recebe multa de R$ 1 milhão