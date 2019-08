Prefeito entrega 56 cadeiras de rodas adquiridas por emenda

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto entrega, nesta quarta-feira (17), o total de 56 cadeiras de rodas para equipar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Prefeitura de Manaus, que promovem o cuidado aos indivíduos com Sobrepeso e Obesidade na Atenção Primária.

A entrega vai acontecer às 10h, na UBS Nilton Lins, na avenida Professor Nilton Lins, conjunto Parque das Laranjeiras, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus com a presença do chefe do executivo municipal.

As cadeiras foram adquiridas por meio de emenda parlamentar da então deputada federal Conceição Sampaio, atual titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) e serão usadas para facilitar o deslocamento desses usuários durante o atendimento.

