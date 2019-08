Manaus começa a receber delegações do interior para final do JEAS

Manaus - A fase final dos Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) vai começar, e as delegações do interior já começaram a chegar na capital amazonense. Na última segunda-feira (15), quem desembarcou em Manaus foi a equipe de Nova Olinda do Norte, a 134 quilômetros da capital, que se hospedou na Vila Olímpica com um grupo formado por 75 integrantes, entre atletas, professores e chefe de delegação.

“Eu estive na abertura de todos os polos do JEAs, e Nova Olinda deu show de receptividade e fez uma a belíssima festa para dar início aos jogos. É uma delegação que surpreende a cada ano e tenho certeza que está preparada para a fase final da competição”, comentou o secretário da Sejel, Caio André de Oliveira.

O chefe da delegação, Ronilson Duarte, falou sobre a ascensão que o esporte do município vem apresentando desde 2016. De acordo com ele, a participação dos atletas de Nova Olinda do Norte no JEAs aumentou tanto no número de inscritos, quanto no de vencedores por modalidade. Em 2017, apenas o futsal masculino foi classificado, com 12 jogadores. Já em 2018, a delegação foi para a fase final com 45 integrantes. Este ano, mais atletas chegam a Manaus e a cidade tem trazido cada vez mais representantes.

“O esporte tem se desenvolvido bastante em Nova Olinda do Norte. Desde que os gestores passaram a entender a importância da prática esportiva e como ela atua positivamente na vida das crianças e jovens, tirando-os do caminho das drogas e de outras coisas ruins, houve um desenvolvimento enorme nessa área. Para nós, professores, o melhor pagamento é esse resgate a partir do esporte”, ressaltou.

O professor de química Jocemir Ferreira, que veio acompanhando a delegação, lembrou que, para alguns, chegar à fase final da competição já é uma vitória.

“É uma oportunidade única na vida de cada um destes atletas. Muitos deles nunca saíram de Nova Olinda do Norte e ao conseguir chegar nesta fase e vir para Manaus, eles já se sentem vitoriosos. Acredito que os atletas vão conseguir se desenvolver bem nas competições e continuar a surpreender”, destacou.

Revelação

A equipe de voleibol infantil feminino da Escola Municipal de Paquequer, comunidade rural de Nova Olinda do Norte, foi a revelação do município durante os jogos realizados no Polo. Participando pela primeira vez do JEAs, o grupo venceu a etapa eliminatória e conseguiu a classificação para a final da competição.

Uma das jogadoras da equipe do Assentamento do Paquequer é a jovem Rayssa Estefany, de 14 anos. Mesmo consciente do aumento da dificuldade na etapa em Manaus, ela falou estar preparada para enfrentar esse desafio.

“Sei que estamos escrevendo uma nova página na história do esporte de Nova Olinda do Norte, e isso é muito importante, ainda mais para nós, da comunidade rural. Vencemos as eliminatórias e sabemos que aqui será ainda mais difícil, mas treinamos bastante, estamos preparadas e vamos dar o melhor em quadra”, afirmou.

O chefe da delegação aproveitou a oportunidade e reforçou a torcida.

“As meninas são guerreiras. Elas superaram a distância e a si mesmas para estarem aqui e conseguiram. É um momento único para elas, para a cidade e acredito que a vitória será consequência de todo esse trabalho coletivo”, destacou.

Autazes

Na tarde desta terça-feira (16), a delegação de Autazes, município distante 108 quilômetros de Manaus, também começou a chegar na capital, com os atletas que irão competir na fase final do JEAs. Os alunos já estão em concentração para a competição.

Abertura

O JEAs, terá início oficialmente nesta quarta-feira (17), a partir das 17h, com a cerimônia de abertura da competição, é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel), em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A abertura será na Arena Poliesportiva do Amazonas (Amadeu Teixeira), localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul.

