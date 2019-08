Policiais civis ameaçam paralisação geral, neste sábado (20)

A manifestação está marcada para acontece na Arena Amadeu Teixeira | Foto: Divulgação

Manaus - Após manifestação realizada no começo deste mês, em Brasília (DF), os policiais civis do Estado do Amazonas, junto com outras categorias servidoras do Estado, estão ameaçando paralisar os serviços em todas as delegacias no próximo sábado (20). A informação foi confirmada nesta quarta-feira (17), pelo vice-presidente do Sindicato da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM), Odirlei Araújo, ao Portal Em Tempo.



De acordo com Odirlei, o motivo da paralisação é o “Pacote de Maldade” do atual Governo para os funcionários estaduais. “O arrocho salarial promovido pela atual gestão com os salários que não acompanham a inflação. Assim, todos os funcionários do Estado, Polícia Civil, Policia Militar, Saúde, Educação e outras estão sendo afetados e vão aderir ao movimento”, enfatizou.

Ainda segundo ele, a mobilização será o termômetro no Estado, caso Wilson Lima não reveja o ato, a paralisação continuará por tempo indetermino.

A manifestação está marcada para acontecer no próximo sábado, por volta das 8h da manhã, na Arena Amadeu Teixeira, localizado na rua Loris Cordovil, Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Portal Em Tempo procurou a Secretaria de comunicação do Estado do Amazonas para questionar o "Plano de Atuação" para uma possível paralisação, porém, até a publicação desta matéria não houve resposta.

