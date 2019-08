Motorista fica ferida após picape capotar em ladeira no Jorge Teixeira

A motorista foi encaminhada para uma unidade de saúde da capital | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher de 48 anos ficou ferida após perder o controle da picape, modelo L200, que ela conduzia. O acidente aconteceu por volta da 19h desta quarta-feira (17), em um trecho de ladeira da rua Pescada, localizada na terceira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Testemunhas informaram que a mulher perdeu o controle do veículo, capotou ladeira abaixo e colidiu contra um poste de energia elétrica. A vítima ficou presa nas ferragens e foi socorrida por moradores da localidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) chegou a ser acionado pelos populares, mas não atuou no caso. "Quando a equipe chegou no local a mulher já havia sido retirada do veículo pelos populares e levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Fizemos a coleta de dados e orientamos a população", explicou o sargento Dênis Wilson, do CBMAM.

A motorista foi encaminhada para uma unidade de saúde da capital. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

