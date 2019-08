Governo entrega cheques simbólicos da Nota Fiscal Amazonense

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Fazenda, realizou, nesta quarta-feira (17), a entrega dos cheques simbólicos aos vencedores do 47º Sorteio da Campanha Nota Fiscal Amazonense. Coordenada pelo Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz, a campanha estimula a arrecadação estadual e premia contribuintes cadastrados que pediram CPF na nota no ato de suas compras, vinculando também um prêmio para instituições sociais indicadas pelo ganhador.

Foram distribuídos sete prêmios de R$ 5 mil, dois prêmios de R$ 10 mil e um prêmio de R$ 20 mil. As instituições indicadas receberam prêmios de R$ 8 mil, R$ 4 mil e R$ 2 mil reais. No total, foram distribuídos mais de de R$ 100 mil em dinheiro.

O operador financeiro André Leite Silva, 30, venceu o prêmio maior do sorteio e disse que “em nenhum momento acreditou” que era o ganhador. “Em nenhum momento eu acreditei que eu era o ganhador, quando vi no site os caracteres do CPF foi quando caiu a ficha”, disse ele, que passou a confiar na campanha ao ver outras pessoas ganhando.

Para ele, a campanha “é uma forma de fazer uma coisa que todo mundo já deveria fazer, pedir a nota fiscal”. “Isso é um estímulo para as pessoas poderem alavancar a receita do estado. Todo mundo deveria pedir a nota fiscal”, diz ele, relevando que já tem destino certo para o prêmio. “Vou aplicar na bolsa (de valores)“, revelou.

Outro sortudo da vez foi o autônomo William de Souza Vieira, 32, que tampouco acreditava ter sido contemplado, mas tão somente quando conferiu o seu nome e CPF no site da campanha. “Esse dinheiro veio na hora certa, e vai me ajudar bastante. O que posso dizer para as pessoas é que continuem colocando CPF na nota, realizem o cadastro e acreditem na campanha”, disse.

William também destaca o fato de a campanha premiar entidades sociais indicadas pelos vencedores. Estas ganham um prêmio referente a 40% do prêmio dos seus padrinhos, mas pago à parte. “Através desse prêmio, eu pude ajudar terceiros. Eu procurei escolher a entidade cerca, escolhi, ganhei e pude ajudar. O sentimento é muito bom”, diz William.

Suzy Barbosa, presidente da Associação Missionária de Apoio e Resgate (AMAR), beneficiada com R$ 2 mil, falou sobre a importância do prêmio num momento em que a entidade, que oferece cursos profissionalizantes para jovens de famílias carentes na zona leste de Manaus, lutava para fechar as contas do mês.

“Para nós, esse prêmio é sempre muito bem-vindo. Assim como toda instituição sem fins lucrativos, nós lidamos sempre com a capitação de recursos, vivemos no limite orçamentário, pois temos muitas despesas e nosso trabalho é totalmente gratuito para a sociedade. Para nós, ser uma das instituições contempladas é algo que vem somar, incentivar para que continuemos investindo em nossas atividades e no nosso serviço”, disse Suzy.

Prêmios diários

A Campanha Nota Fiscal Amazonense também entrega prêmios instantâneos, sorteados diariamente, são a chance de ganhar prêmios (de R$ 200 a R$ 1.000) todos os dias, sem esperar o início de cada mês.

Para participar, basta estar cadastrado no site da campanha e pedir o CPF em notas fiscais de qualquer valor.

“Quando o consumidor realiza uma compra em qualquer valor no comércio varejista e exige a nota fiscal, ele já está apto a ganhar prêmios. Mas para isso você precisa ser cadastrado no portal da campanha (nfamazonense.sefaz.am.gov.br), ter os dados atualizados e pedir CPF na nota em suas compra”, explicou o coordenador-adjunto do Núcleo de Educação Fiscal da Sefaz, Neiraldo Dixo.

