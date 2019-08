‘Vampirão’ estará nesta quinta-feira (18), na sede da Prefeitura

Manaus - A Prefeitura de Manaus, com coordenação do Fundo Manaus Solidária e em parceria com a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), realiza nesta quinta-feira (18), uma ação de coleta de doação de sangue.

O “Vampirão”, a unidade móvel de coleta do Hemoam, estará das 8h às 17h, em frente ao auditório Isabel Victoria de Mattos Pereira do Carmo Ribeiro, dentro da sede da Prefeitura de Manaus, para realizar a coleta.



Além dos servidores públicos municipais, a sociedade civil em geral também é convidada a aderir à campanha de coleta de sangue que irá ajudar a abastecer o Banco de Sangue do Hemoam.

Entusiasta da campanha de incentivo à doação de sangue, a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, ressalta a importância desse gesto que ajuda a salvar vidas. “Doar sangue é um ato de amor, uma atitude altruísta e de solidariedade. Nós não podemos esperar que alguém perto de nós necessite para fazer a nossa parte. Amanhã pode ser eu ou você a precisar desse ato de amor, por isso, doe”, enfatizou.



Para doar



• Podem doar sangue pessoas entre 18 e 59 anos, com peso a partir de 50 quilos e em bom estado de saúde.



• Não pode doar sangue a pessoa que teve hepatite depois dos 10 anos de idade, que teve comportamento sexual de risco, que usa drogas, que teve malária;



• Não pode doar sangue quem recebeu transfusão sanguínea ou teve doenças sexualmente transmissíveis nos últimos 12 meses ou que teve febre nos últimos 30 dias.

*Com informações da assessoria

