Crime de tráfico de pessoas pode ser denunciado no Disque 100

Manaus- Com o objetivo de estimular o debate e encorajar vítimas do tráfico de pessoas, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), durante o Mês Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, está alertando, em diversas ações, a população sobre os canais de denúncias contra o crime.

Além dos postos policiais de qualquer lugar do mundo, o Disque 100 (Ministério dos Direitos Humanos) e o Ligue 180 (Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres) são canais de denúncias, inclusive internacionais (Ligue 180).

Como identificar

De acordo com a titular da Sejusc, Caroline Braz, o cidadão deve ficar atento aos sinais para prevenir o tráfico humano.

“Precisamos coibir esse tipo de crime, e a prevenção ainda é a melhor ferramenta. O cidadão deve, por exemplo, duvidar de propostas de emprego fácil e lucrativo, e ler atentamente os contratos de trabalho, principalmente no exterior. Ao viajar, deve sempre informar a alguém confiável o endereço e contatos, e nunca deixar de dar informações a familiares e amigos”, ressalta a titular da pasta. “Em todo caso, procurar um canal de denúncia é fundamental”.

Casos no Amazonas

De acordo com dados da Polícia Federal, nos três últimos anos, foram registrados quatro inquéritos sobre tráfico humano no Amazonas. A titular da Sejusc reforça a necessidade de denúncia para receber um atendimento especializado.

“A Sejusc dispõe de um posto de atendimento ao migrante na Rodoviária e no Aeroporto de Manaus, onde uma equipe orienta e encaminha possíveis vítimas de tráfico humano aos órgãos responsáveis”, destaca Caroline Braz.

As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Programação

Na última semana de julho, a Sejusc terá uma programação alusiva ao Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fixado no dia 30 de julho pela Organização Mundial das Nações Unidas (ONU). A agenda começa no dia 29 de julho, com uma videoconferência com representantes de 61 municípios no Centro de Mídias da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM); e segue no dia 30, no Largo de São Sebastião, a partir das 17h.

No dia 31 de julho, serão realizadas palestras em escolas estaduais e municipais de Manaus, enquanto no dia 1º de agosto as palestras serão para imigrantes de abrigos dos bairros Alfredo Nascimento e Coroado.

Para encerrar a agenda, no dia 2 de agosto serão feitas abordagens informativas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no Terminal Rodoviário Engenheiro Huascar Angelim, em Manaus.

