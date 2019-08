Obras do programa Requalifica chegam ao bairro Educandos

Manaus- As obras de recapeamento executadas pelo programa de Requalificação Urbana e Viária, o “Requalifica”, realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), chegaram ao bairro Educandos, Zona Sul.

As principais vias do bairro estão recebendo um novo asfaltamento e nesta semana, os trabalhos se concentram nas ruas Leopoldo Péres, Rio Negro, Presidente Kennedy e Inocêncio de Araújo. O Requalifica já realizou obras em mais de 60 quilômetros de vias, em toda a cidade.

Os serviços de requalificação da malha viária do Educandos começaram com a etapa de fresagem, que foi a retirada do asfalto desgastado pelo uso. A segunda etapa da obra é a aplicação do binder, um cimento asfáltico mais grosso e que serve como base para posteriormente ser aplicada o Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com aproximadamente 7 centímetros de espessura, que garante uma maior qualidade e durabilidade da via.

De acordo com o chefe do Distrito da zona Sul, Heber Anequino, os trabalhos do Requalifica são executados de forma simultânea em várias frentes no bairro, e já realizou ações em vias como Felismino Soares e Vista Alegre. “Essa obra é extremamente importante, pois estamos empregando um asfalto de qualidade em grandes corredores viários desse bairro, que interliga o centro da cidade, Distrito Industrial e Cachoeirinha”, destacou.

Quem mora na área já percebeu a diferença. É o caso do encarregado de manutenção Clóvis Silva, que destacou a melhoria nas vias do bairro. “Estamos contentes com a chegada dessas obras no bairro, principalmente no trecho da orla do Amarelinho, que tem um grande fluxo de veículos. Poderemos circular melhor pelas ruas e ter acesso mais fácil ao nosso bairro”, comentou.

O programa

A primeira fase do “Requalifica” foi planejada pela Seminf e dividida em quatro lotes, contemplando as zonas Oeste e Centro-Oeste (lote 1), com 50 vias mapeadas para receber os serviços; Norte (lote 2), com 54 vias; Leste (lote 3), com outras 38 vias identificadas; e Sul e Centro-Sul, com 26 vias.

