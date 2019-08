FPS realiza visita técnica na Associação Pestalozzi de Coari

Manaus- O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), firma parcerias com as organizações da sociedade civil para garantir a interação física e social dos deficientes com atividades específicas, como a Fundação Pestalozzi, que atende deficientes, oferendo boa estrutura e qualidade dos atendimentos nos municípios do Amazonas.

O FPS realizou uma visita de monitoramento na Associação Pestalozzi de Coari, contemplada no Edital 001/2018, no valor de R$ 110.830,00 (cento e dez mil e oitocentos e trinta reais), para vistoriar as atividades realizadas na instituição e o uso dos objetos e equipamentos, como máquinas de costura, cadeiras, bebedouros, fogão, in

Na ocasião, a Batukada Pé de Moleque apresentou uma performance de dança e música do projeto "Arte e Cultura: incentivando a autonomia".

Associação Pestalozzi de Coari

A entidade possui 29 anos de atendimento à pessoa com deficiência e também desenvolve projetos como "Lixo Bom", "Grupo Vínculo Familiar", "Beleza", "Alimentar-se Bem", "Higiene Bucal" e "Ludicidade na Escola". Esses projetos visam a inclusão de deficientes, tendo uma quantidade atual de 560 pessoas, sendo 140 usuários (com deficiência) e 420 pessoas (membros familiares) atendidas na instituição.

A instituição também possui atendimento de fisioterapia, assistência social, educação infantil, visando o desenvolvimento psicológico, intelectual e social da criança, atendimento Estimulação Precoce II, que estrutura conceitos básicos dentro dos aspectos cognitivo, afetivo e psicomotor, Estimulação Essencial, que é destinado aos usuários, que devido ao seu grau de deficiência, transitória ou permanente, não possam desempenhar atividade laboral no mercado competitivo de trabalho, atendimento complementar voltado à pessoa com deficiência intelectual e a Educação do Autista, voltado à pessoa com síndrome autista, oferecendo atividades pedagógicas, fisioterapia, psicologia e fonoaudiologia.

FPS

O FPS contempla e monitora, conforme estabelece o Marco Regulatório, projetos que visam a inclusão social e disseminação de ações que contribuam no desenvolvimento da cidadania, além de garantir a inclusão produtiva de famílias que estejam em situação de vulnerabilidade, com os projetos que trabalham para o fortalecimento dos vínculos familiares no município.

“Com a chegada do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza foi possível reestruturar a nossa instituição e assim transformá-lo num espaço inclusivo de acesso a todo o nosso público, melhorando a qualidade do nosso espaço com os condicionadores de ar, com os bebedouros, com a restruturação da nossa cozinha, assim como dando todo o suporte para as oficinas de canto, de dança, de percussão e de audiovisual, que foi com a contemplação dos equipamentos que melhorou e estruturou a nossa instituição”, disse a gerente de Assuntos Institucional da Pestalozzi, Josilane Lima.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

FPS anuncia recurso de R$ 1 milhão para ações no Crédito Solidário