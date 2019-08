Professores aprovados no concurso da Seduc ainda esperam convocação

A entrevistada contou que a Seduc divulgou que no mês de junho deste ano, eles seriam convocados. | Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Manaus - A professora de matemática aprovada no concurso de 2018 da Seduc, Stephany Fernando de Araújo, de 25 anos, procurou o Portal Em Tempo para denunciar a demora para assumir o cargo efetivado da Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que foi homologado com números de vagas para os cargos que compõem o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR, publicado no Diário Oficial do Estado do Amazonas, edição de 19 de abril de 2018.

De acordo com a aprovada, que atualmente reside na cidade do Rio de Janeiro e aguarda convocação para morar em Manaus, o concurso foi homologado em março desde ano, e em vez de serem chamados o Governo do Estado renovou o processo.

“Somos cerca de 7 mil pessoas aprovadas que realizaram o concurso a mais de um ano e estamos angustiados com a enrolação da atual gestão. O Governo fez vários pronunciamentos informando que não seria possível renovar processo, mas, ao invés de nos chamar, ele renovou os contratos das pessoas que estão trabalhando sem serem concursados”, afirmou Stephany.

A jovem carioca, contou que o referido órgão [Seduc] divulgou no mês de junho desde ano, a informação que haveria convocação. “Eles afirmaram que iriam nos chamar até o final do mês para assumirmos os nossos postos para subtrair os contratados, mas, até agora estamos esperando” finalizou.

No atual concurso, foram classificados candidatos nos cargos de Assistente Social, Bibliotecário, Contador, Engenheiro, Estatístico, Fonoaudiólogo, Nutricionista, Pedagogo, Psicólogo, Assistente Técnico e Merendeiro. Os cargos de professores são referentes à atuação nos Ensinos Regular, Tecnológico e Indígena, este último sendo ofertado pela primeira vez.

Em uma nota divulgada no mês de maio deste ano, a Secretaria comunicou que os 6.737 profissionais aprovados no concurso público de 2018 da Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM) já teria previsão para serem convocados.

Segundo o órgão, o calendário de convocação estava previsto para iniciar em junho, quando seriam chamados progressivamente professores e pedagogos, seguidos por técnicos-administrativos. Os primeiros convocados deveriam começar atuar em julho.

Em nota, a Seduc-AM informou que, conforme consta em edital, o concurso tem validade de dois anos, estando, portanto ainda dentro do prazo em vigor para convocação. Ainda assim, informa que no segundo semestre deste ano serão chamados os concursados aprovados no certame.

Segundo a secretaria, o órgão realizou todos os trâmites necessários para convocação e está no aguardo da publicação da convocação dos aprovados no Concurso Público realizado em 2018, que terão o prazo de 30 dias, prorrogáveis por outros 30 para tomarem posse e entrarem em efetivo exercício.

