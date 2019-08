Centro de Convivência Padre Pedro Vignola realiza Arraial da Família

O Grupo de Idosos Atitudes, do Núcleo 16 da Cidade Nova, promete realizar um espetáculo de alegria e vitalidade | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta sexta-feira (19) e no sábado (20), acontece a décima edição do Arraial da Família no Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Padre Pedro Vignola, localizado na Cidade Nova, zona Norte. O arraial já é uma tradição no bairro e a programação começa a partir das 18h15 destacando os ritmos do Norte, como carimbó, beiradão e toadas de boi-bumbá.

Na sequência, serão apresentadas as coreografias e danças. A primeira será o Auto do Boi, seguida pelo Coco de Roda, Dança Portuguesa, Anunciação, Cigana, Soltinho e Ciranda. A noite festiva prossegue com quadrilhas e performances de Beyoncé e Michael Jackson.

O Grupo de Idosos Atitudes, do Núcleo 16 da Cidade Nova, promete realizar um espetáculo de alegria e vitalidade com o Can-Can. A programação prossegue com muitas quadrilhas, cirandas, coreografias variadas, e o tradicional Casamento na Roça.



Este ano, 35 grupos de dança se apresentarão nos dois dias do arraial. Os usuários do CECF Padre Pedro Vignola e seus familiares estão participando diretamente da ornamentação, montagem de barracas e organização do arraial.

Paralelamente aos festejos julinos, acontecerá a Feira de Artesanato Economia Solidária, no salão interno do Centro, com mostra de produtos da Cáritas Diocesana, grupos ligados ao Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) e da Comunidade da Cidade Nova, que irão expor bijuterias, roupas, adereços, plantas e utensílios domésticos ao público.

Além das atrações musicais, danças e comidas típicas uma estrutura com pula-pula inflado, escorregador e cama elástica outros brinquedos infantis, será montada para garantir a diversão das crianças.

