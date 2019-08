Abertas as inscrições para o Conselho Estadual de Saúde

A eleição, para o mandato de 2019-2021, será realizada no dia 5 de agosto, das 8h às 17h | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições para entidades que pretendem concorrer à cadeira no Conselho Estadual de Saúde (CES-AM) do Amazonas. A entrega de documentos para inscrição está sendo feita, a partir desta quinta-feira (18), na sala da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), na sede da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), de 9h às 12h e de 14h a 17h.

O decreto que institui a Comissão Eleitoral Técnica e o Edital de Convocação do processo eleitoral para o preenchimento dos cargos vagos de conselheiros do CES-AM foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) de sexta-feira (12).

De acordo com a programação, nos dias 18 e 19 de julho acontece a entrega dos documentos dos órgãos e entidades para a indicação de candidatos por entidades.

Já nos dias 22 a 23 de julho será a inscrição dos candidatos que concorrerão à eleição para conselheiros, representantes de entidades de movimentos populares e sociais e usuários do SUS, conforme o edital.

A lista final dos nomes aptos para disputarem a eleição será divulgada no dia 31 de julho.

A eleição, para o mandato de 2019-2021, será realizada no dia 5 de agosto, das 8h às 17h, no auditório Eglantina Rondon, localizado na sede da Susam.

Concluído o pleito e designados os novos representantes do CES-AM, caberá ao presidente do conselho convocar e presidir a reunião em que os conselheiros tomarão posse. Logo em seguida, é realizada a eleição da mesa diretora.

Conselho Estadual de Saúde

O CES-AM é um colegiado cuja finalidade é o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da política estadual de saúde.

*Com informações da assessoria

