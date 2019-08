Vídeo: mulher morre em acidente e três pessoas ficam feridas em Manaus

Manaus - Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de carro, na manhã desta sexta-feira (19). O acidente aconteceu por volta das 5h30, na avenida Mário Ypiranga (antiga rua Recife), no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para a ocorrência, mas a microempresária Raquel Gabriele Lamego, de 22 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O veículo Mini Cooper, de cor branca, placa JAR-1238, colidiu contra o muro da Fundação Allan Kardec e ficou totalmente destruído. O acidente ocorreu a poucos metros do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul da capital.

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Josemar Antunes

Com o impacto, um casal que também estava no carro foi arremessado para fora do veículo. A mulher, identificada apenas como "Gabriele" caiu próximo de uma parada de ônibus com fratura na perna e ferimentos na cabeça.

A jovem foi levada junto com o homem, identificado como "Vitor", para o HPS 28 de Agosto.

Ao Portal Em Tempo , uma prima da vítima informou que estava no hospital quando soube do acidente. Ao ver as fotos, ela reconheceu Raquel Gabriele.

"Eu estava acompanhando o avô da minha prima no Hospital 28 de Agosto, quando soube do acidente. Ao ver as fotos, eu reconheci a minha prima morta. Ela estava separada do ex-marido e deixa um filho de dois anos", disse.

O velocímetro parou marcando 80Km/h | Foto: Josemar Antunes

Outro homem que dirigia o veículo, não teve a identidade informada. Informações são de que a vítima foi conduzida para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Bebidas alcoólicas

A imprudência de velocidade acima do permitido e a combinação de bebidas alcoólicas podem ter contribuído para o grave acidente, segundo a polícia.

No interior do carro, a polícia encontrou quatro garrafas de cervejas. Uma das garrafas estava em cima do painel e o velocímetro parou marcando 80Km/h.

Segundo testemunhas, o condutor do Mini Cooper avançou o sinal vermelho e perdeu a direção ao desviar de uma motocicleta.

As outras vítimas foram levadas para o hospital | Foto: Josemar Antunes

Por conta do acidente, uma parte da via foi interditada pelos agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans). A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local.

A Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) deve investigar as causas do acidente com auxílio de imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Assista a reportagem da Tv Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV EM TEMPO

Leia mais:

Motorista fica ferida após picape capotar em ladeira no Jorge Teixeira

Amazonas tem ações de combate ao tráfico de pessoas