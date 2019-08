Vídeo: venezuelanos entram na prostituição em Manaus

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- O mercado da prostituição em Manaus ganhou novos personagens, com a chegada de imigrantes da Venezuela. O negócio cresce pelas ruas, em clubes fechados e até em sites pornográficos na internet.

Nesse mercado não há crise e ganhou força com a imigração venezuelana. Em uma boate na capital. 60% das garotas são venezuelanas que vieram ao Brasil. fugindo do regime de Nicolás Maduro .

Enquanto muitas profissionais do sexo preferem trabalhar em boates e dividir o que ganham com a casa, outras optam por se manter nas ruas, mesmo sabendo dos inúmeros riscos que correm no dia-a-dia.

Longe desses riscos existe um grupo de profissionais do sexo que prefere a comodidade da própria casa e criou meios de continuar com o trabalho em site de anúncio.

| Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

