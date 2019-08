Amazonas é o maior gerador de lixo do Norte do País

Manaus - O Estado do Amazonas é um dos maiores geradores de resíduos sólidos urbanos (RSU) da região Norte, sendo o maior gerador da região, nesse quesito, commédia 1,14 kg/habitante/dia ultrapassando a média nacional de 0,95 kg/habitante/dia. Os dados são da Comissão Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Essa realidade está em todos municípios do Amazonas e é considerada preocupante. Em 61 municípios do estado 92% da destinação final dos resíduos vão para lixões a céu aberto.

A Comissão presidida pelo deputado estadual Sinésio Campos (PT) irá realizar estudos que irão produzir informações sobre a realidade dos resíduos sólidos no Estado, para promover providências sobre o assunto.

Para o deputado Sinésio que se preocupa com o assunto, a correta destinação dos resíduos sólidos, por meio de uma gestão adequada, tornou-se um dos mais importantes desafios. “Os dados nos confirmam que o Amazonas é um dos maiores geradores de resíduos sólidos urbanos e não tem ainda uma destinação correta e organizada. Esta Comissão Especial visa à discussão e encaminhamento de alternativas viáveis e efetivas para a destinação adequada de resíduos sólidos", disse disse o deputado.

