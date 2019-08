Município de Iranduba sofre com apagão novamente

A Eletrobrás Distribuição do Amazonas informou que uma equipe está no local investigando o que aconteceu | Foto: Divulgação/Imagem Ilustrativa

Iranduba - Após três meses do maior apagão de energia em Iranduba, região metropolitana de Manaus, distante cerca de 29 quilômetros da capital amazonense. Moradores do município foram surpreendidos novamente com a interrupção do fornecimento, no começo da tarde, nesta sexta-feira (19).



Em fevereiro deste ano, os moradores chegaram a ficar três dias sem energia após vândalos tentarem furtar os cabos subaquáticos de 69 kV que alimenta as cidades de Iranduba e Manacapuru.

Ainda nesta sexta-feira, após a interrupção surgiram boatos nas redes sociais, que os mesmos cabos que foram repostos haviam sidos furtados novamente.

De acordo com o funcionário publico, Ciro Gomes Freitas Júnior, de 35 anos, morador do Residencial Bella Vista, localizado na Rodovia Manoel Urbano, KM 8, todos na cidade estão sem contato telefônico e sem luz em casa. "Eu fiz contato a tarde com e empresa de energia e eles me informaram que não tem previsão para voltar hoje. ´Nós que moramos na estrada estamos sem contato, tendo em vista que nossa internet é via rádio, precisamos de energia, não temos telefone. Dependemos de energia elétrica para tudo e sabe lá quando vai voltar", afirmou.

O Portal Em Tempo procurou a concessionária Eletrobrás Distribuição do Amazonas, por telefone a assessoria informou que uma equipe está no local investigando o ocorrido e que a informação de furto até o momento desta publicação não procedia. Salientando que qualquer informação divulgada em grupos de WhatsApp ou Facebook em nome da empresa é “Fake News”.

