Vídeo: projeto de lei aprovado diminui burocracia na venda do queijo

O queijo coalho é um dos consumidos pelos amazonenses | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Um projeto de lei que favorece a produção artesanal de queijo foi aprovada pelo senado e deve diminuir a burocracia para comercializar o produto.

Com isso, os produtores vão ter menos burocracia para comercializar o produto em todo o país, mas enquanto isso não acontece o produtor tenta se adaptar às regras atuais.

Recentemente um vendedor postou na internet um vídeo criticando a fiscalização da venda de queijo coalho, um dos produtos mais consumidos pelos amazonenses.

A polêmica surgiu depois que o Ministério Público Estadual (MPE) estabeleceu regras para a produção do queijo artesanal no Amazonas.

É considerado artesanal, o queijo elaborado a partir de métodos tradicionais e com leite de vaca da própria fazenda.

Os principais produtores de queijo coalho no Amazonas estão em Autazes e em Itacoatiara, municípios do interior do estado. Na maioria deles, o queijo é feito de forma artesanal e vem inteiro para ser comercializado em pedaços de acordo com o gosto do cliente.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

