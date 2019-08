Vídeo: Municípios completam 24 horas sem energia elétrica

Iranduba - Um dia após o apagão em Iranduba (cerca de 29 quilômetros de Manaus) o abastecimento de energia na cidade ainda não foi restabelecido. A Amazonas Energia informou que no início da tarde de sexta-feira (19), houve um desligamento na linha de 69.000 volts que alimenta as cidades de Iranduba e Manacapuru, causada por um superaquecimento de um dos cabos subaquáticos instalados no Rio Negro.

A concessionária comunicou por meio de nota, neste sábado (20), que equipes estão trabalhando para localizar o ponto exato do curto-circuito para iniciar os reparos.

Em entrevista a equipe do Portal EM TEMPO, o gerente da Amazonas Energia de Iranduba, Alain Cruz, disse que uma unidade geradora movida a diesel, localizada na AM-070, foi religada para manter hospitais, delegacias e as concessionárias de abastecimento de água nos dois municípios.

O gerente afirmou ainda, que progressivamente a capacidade da subestação está sendo ampliada para restabelecer o fornecimento de energia para a população das cidades e também para as zonas rurais.

Questionado sobre a previsão de normalização total do serviço, o gerente disse que ia depender do trabalho das equipes no Rio Negro. “A cheia do rio tem dificultado um pouco o trabalho das equipes, porque são mais de 4 quilômetros de cabos subaquáticos, primeiros precisamos localizar o ponto exato do problema, com o uso de mergulhadores subir os fios para a superfície, para realizar o conserto”, explicou.

Em fevereiro desde ano, as cidades de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, sofreram com um apagão após tentativa de furto nos cabos subaquáticos gerando transtornos para os moradores das três cidades e da zona rural.

Após o apagão desta sexta-feira, surgiram boatos nas redes sociais, que os mesmos cabos que foram repostos haviam sidos furtados novamente, informação desmentida pela concessionária.

