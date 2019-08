Bolsonaro pretende conhecer alunos amazonenses premiados no Japão

Os alunos do Colégios Militar da Polícia Militar V gravaram vídeo fazendo convide ao presidente | Foto: Divulgação

Manaus - Após os quatro alunos dos Colégios Militar da Polícia Militar V (CMPM V) e CMPM III saírem medalhistas, na última quinta-feira (18), da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras (OIMSF), realizada na cidade de Fukuoka, no Japão, o presidente da República, Jair Bolsonaro, manifestou interesse em conhecer pessoalmente os estudantes. O anúncio foi feito pelas redes sociais do presidente.



O encontro deve ocorrer nesta quinta-feira (25), quando o presidente desembarcar em Manaus para uma Reunião Ordinária do Conselho de Administração da Suframa. Os estudantes que conquistaram medalhas de bronze são os alunos do CMPM V, Victor Hugo Santos de Oliveira, Maria Beatriz Carvalho de Alencar e Eloisa Freitas Palheta Bentes. Já o estudante Álvaro José Pedroso Pena, de 14 anos, trouxe para casa a única medalha de prata do Brasil – o aluno também é medalhista da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) pelo terceiro ano seguido.

No total, o Brasil levou 84 alunos para representar o país, sendo os oito alunos da Escola Estadual Tenente Coronel Cândido José Mariano (CMPM V) e os oito alunos da Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra (CMPM III). Os estudantes foram os únicos das escolas públicas a disputarem a competição.

Os medalhistas gravaram um vídeo convidando o presidente para visitar a escola. Em resposta, em um vídeo divulgado pelo deputado federal Pablo Oliva, Bolsonaro disse seu gabinete organizará a visita aos alunos. "Eu pretendo entrar em contato com a escola e com o Comando da Polícia Militar para visitar a escola, que, afinal de contas, é um orgulho", afirmou o presidente.

