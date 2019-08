Vídeo: moradores fazem protesto contra falta de energia em Iranduba

Moradores estão revoltados com falta de energia elétrica | Foto: Divulgação

Iranduba - Moradores de Iranduba e do distrito de Cacau região metropolitana de Manaus, realizaram na manhã e tarde deste domingo (21), uma manifestação contra a empresa Amazonas Energia, por falta de energia na comunidade.

Durante o protesto, a Estrada Manoel Urbano, na AM 070, foi fechada. Manifestantes furiosos por conta da falta de energia há mais de 48 horas, fecharam a estrada, queimaram pneus e montaram barricada.

De acordo com a dona de casa, Marilene Torres, de 27 anos, a população do outro lado da Ponte Jornalista Phelippe Daou, está desde sexta-feira sem energia nas residências.

" "A luz foi embora por volta de meio-dia de sexta-feira e até agora não voltou. Soubemos que vamos ter que esperar por mais sete dias. Já estamos sem água nas casas, sem falar ter que aturar o calor infernal que tem feito nesses dias. Os alimentos estão estragando. No fim do mês a conta vai chegar. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eles vão cortar a minha luz. Não é possível que uma empresa deste tamanho não tenha um plano B para quando ocorra esses problemas". " Marilene Torres, Dona de Casa

O comerciante João Pereira, de 45 anos, questionou quem irá pagar o valor das mercadorias que ele está perdendo em seu comércio. "Eu quero saber que vai assumir a conta do material perecível que perdi. Eles não estão tendo dó da gente. A gente paga todo mês uma conta que não é barata. Por que ainda não ajeitaram esse cabo? Assim como eles nos cobram, também viemos cobrar", disse o homem.

De acordo com a administradora de empresas Neida Zaranza, que trafegava de moto com o marido pela rodovia, o trânsito ficou complicado. "Fomos a Manacapuru e quase não conseguimos passar e olha que ainda estávamos de moto", disse à reportagem.

Na última sexta-feira (19) a empresa divulgou nota, informando que houve um desligamento na linha alimenta as cidades de Iranduba e Manacapuru. O fato foi causado por um superaquecimento de um dos cabos subaquáticos instalados no Rio Negro. De acordo com a assessoria, as equipes estavam trabalhando para solucionar o problema.

Em outra nota dada neste domingo, 21, a Amazonas Energia informa que às 5h desta segunda-feira (22), 8 mergulhadores irão mergulhar no Rio Negro, para verificar o dano no cabo subaquático, para que a Distribuidora possa definir as estratégias junto à empresa contratada Elektra, para recuperação do cabo. O material referente ao cabo, é adquirido fora do país, e a Distribuidora adotará todas as medidas cabíveis.

A Amazonas Energia também reforça que 12 grupos geradores estão operando, em reativação de usina termelétrica (UTE) localizada na Rodovia Manoel Urbano (AM-070), como medida emergencial enquanto a logística e os reparos no cabo subaquático serão realizados. A Empresa transferiu 15 grupos geradores da UTE de Flores, totalizando 27 grupos geradores em operação até o final do deste domingo, 21.

A empresa também está contratando mais 15MW também para a UTE Iranduba o que totalizará na terça (23) um total de 40MW. Até a próxima quinta-feira (25), serão disponibilizados 60MW aos dois municípios afetados para diminuir os impactos aos moradores das duas localidades. A previsão é que até o final desta semana o fornecimento de energia seja normalizado 100%.

"Nossas equipes técnicas continuarão trabalhando 24 horas por dia, até normalizar por completo o fornecimento de energia em Iranduba e Manacapuru, e evitar maiores transtornos à população", diz trecho da nota.

