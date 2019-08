Moradores podem ter desconto de 50% na conta de água em Manaus

Manaus - Os moradores de Manaus de baixa renda tem direito ao benefício de 50% de desconto na conta de água. Os consumidores que quiserem aderir ao programa, devem ser clientes da classe residencial; titulares da ligação de água; estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal e possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.

Como participar



Para beneficiar usuários de baixa renda, a Águas de Manaus tem incentivado as pessoas a aderirem à tarifa social, benefício que concede 50% de desconto na conta de água.

A adesão ao programa é simples e pode ser feita em um dos atendimentos presenciais da empresa, com a apresentação do cartão Bolsa Família, documentos pessoais e do imóvel.

Os pontos para atendimentos físicos estão localizados na Loja Central na Avenida Leonardo Malcher, Centro, e em oito PAC’s espalhados pela cidade. Além disso, ainda é possível fazer o cadastro com equipes dos projetos itinerantes “Vem Com A Gente” e “Zera Dívida Bairro” que realizam atendimentos em vários bairros da capital.

O Vem com a Gente está, nesta semana, em frente à Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra (Colégio da Polícia Militar), na rua Santa Helena, Comunidade Parque São Pedro, Tarumã. Já as vans do “Zera Dívida Bairro” estão no CSU do Parque 10, na zona Centro-Sul.

Critérios para adesão



Para aderir ao benefício é necessário ser cliente da classe residencial, ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino, estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal, possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.

As pessoas de baixa renda que não possuem ligação de água e desejam aderir ao programa para ter acesso ao benefício de 50% de desconto, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida apenas uma ligação por usuário. A adesão ao programa é simples e gratuita.

Documentos necessários

Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar: Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS); documentos que comprovem a titularidade da ligação de água; RG; CPF e comprovante de residência.

Entenda o cálculo



Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água.

A oferta da Tarifa Social atende ao Decreto Municipal instituído pela Lei nº 2.001, de 26 de junho de 2015, Art. 1.º, durante a gestão do prefeito Arthur Neto. Para o prefeito, o desconto no valor traz mais cidadania e qualidade de vida aos manauaras que possuem menor poder aquisitivo.

Pontos físicos de atendimentos da Águas de Manaus



Horários de funcionamento: de segunda à sexta de 8h às 17h

Aos sábados, apenas a loja central funciona, de 8h às 12h

Loja Central: Avenida Leonardo Malcher, 1237, Centro, nas proximidades do Sebrae.

PAC Alvorada: Avenida Desembargador João Machado, nº 4.922, Planalto.

PAC Sumaúma: Av. Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, dentro do Shopping Sumaúma.

PAC Compensa: Avenida Brasil, nº 1.235, Compensa.

PAC São José: Alameda Cosme Ferreira, nº 8.047, no 2º piso do UAI Shopping (Antigo Shopping São José).

PAC Via Norte: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760 Nova Cidade, dentro do shopping Via Norte.

PAC Municipal T4: Avenida Camapuã, nº 2.985, Cidade Nova, dentro do Shopping Phelippe Daou.

PAC Municipal Praça 14 - rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro

Atendimentos itinerantes

Horários de funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 17h

Vem com a Gente: Escola Estadual Professor Waldocke Fricke de Lyra (Colégio Militar), na rua Santa Helena, Comunidade Parque São Pedro, bairro do Tarumã.

Vans do Zera Dívida Bairro: Centro Social Urbano (CSU). Avenida Perimetral, 22, Parque Dez de Novembro.

*Com informações da Assessoria



