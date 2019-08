Vítimas de acidente na AM-010 seguem internadas em hospitais de Manaus

Manaus - Cinco vítimas do acidente de trânsito que aconteceu no domingo (21) na rodovia AM-010, estrada que liga Manaus aos municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara, seguem internadas em duas unidades de saúde da capital amazonense. Apenas uma está em estado grave.

Conforme a Susam, foi realizado um plano de contingência para o atendimento de pacientes transferidos para Manaus. "Todas as unidades de urgência e emergência da capital ficaram em alerta e preparadas. Duas ambulâncias foram enviadas para dar suporte em Itacoatiara", informou a secretaria.

Estado dos pacientes encaminhados para Manaus

Ana Lúcia da Silva Ferreira, 40 anos, fratura no fêmur; (estável)

Cleonice Lima Holanda, 50 anos, fratura no membro inferior direito; (estável)

Lenize Santos da Silva, 33 anos, trauma toráxico e crânioencefálico; (grave)

Davi Salatiel dos santos, 2 anos, fratura em membro superior direito (estável)

Lucas Samuel Rabelo, 7 anos, traumatismo craniano e múltiplas fraturas (estável).

Ana Lúcia e Cleonice seguem internadas no Hospital Pronto-Socorro (HPS) 28 de agosto, enquanto Lenize permanece internada na UTI do HPS João Lúcio Machado. As duas crianças estão internadas no Pronto Socorro da Criança da Zona Leste.

Itacoatiara

Após o acidente, seis pacientes ficaram em observação no Hospital José Mendes, em Itacoatiara. Todos os pacientes receberam alta na manhã desta segunda-feira (22), conforme informou a direção da unidade.

As vítimas apresentaram leves escoriações e passaram por todos os exames necessários, avaliação médica, ortopédica, cirúrgica e psicológica.

Entre os atendidos no município estão: dois homens de 28 e 35 anos; duas mulheres de 55 e 21 anos; e duas crianças com 5 e 8 anos de idade.

A unidade de Itacoatiara confirmou a morte de dois homens: Marcos Sena da Silva, de 43 anos, que morreu no local do acidente; e Lúcio Francisco da Silva, de 57 anos, que não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital de Itacoatiara.

