Vídeo: dois homens são detidos em embarcação com material irregular

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A operação que resultou na apreensão da embarcação e detenção de dois homens teve início na manhã deste sábado (20) na orla de Manaus. Os policiais militares do batalhão ambiental faziam o patrulhamento fluvial no Rio Negro quando perceberam a embarcação com o limite de carga acima do permitido.

O barco não tinha licença da capitania dos portos para transportar o material. Cerca de setenta mil litros de diesel e cinquenta botijões de gás eram levados de forma irregular, além de inflamáveis, os produtos também são altamente poluíveis.

Os fiscais do Instituto de Proteção Ambiental- Ipaam, estiveram no local e colocaram esta barreira de contenção para isolar a área e evitar qualquer tipo de vazamento de combustíveis. Os tripulantes foram detidos e levados à delegacia para prestar esclarecimentos.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Waldir Adriano/ TV Em Tempo

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Ações de piratas dão prejuízos aos empresários no AM

Amigos morrem afogados após caiaque virar em lago de Manaus