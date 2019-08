Vídeo: Suframa apresenta temas para debate em visita presidencial

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- A Superintendência da zona franca de Manaus-Suframa, apresentou nesta sexta-feira (19) em coletiva, os temas que serão debatidos durante a visita presidencial da próxima semana.

Será a primeira reunião desde o início do governo Bolsonaro, e poderá colocar os pingos nos is no posicionamento da união em relação à Amazônia.

O texto da reforma tributária tramitou no senado, retorna para a câmara dos deputados e traz uma cláusula que concede vantagens econômicas para a região norte.

As obras de continuação da Rodovia Federal BR-319 também entrará na pauta de discussões durante a visita presidencial. Jair Bolsonaro cumprirá uma extensa agenda de trabalho em Manaus.

