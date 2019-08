Vídeo: profissionais da saúde ameaçam paralisação no dia 31 de julho

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- Os médicos e enfermeiros de empresas prestadoras de serviços de saúde do governo do estado ameaçam paralisar suas atividades no próximo dia 31 de julho. Os profissionais informaram em coletiva nesta sexta-feira (19) que estão desde o mês de abril sem receber os salários.

A reivindicação é de um calendário com os pagamentos antigos e seja cumprida a lei com o pagamento dos salários atuais. O prazo encerra no dia 30 deste mês, caso não ocorra, haverá paralisação completa dos serviços de saúde no estado.

Assista a reportagem | Autor: Bárbara Mitoso/TV Em Tempo

