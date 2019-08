Vídeo: multa de R$ 4 mil para maus-tratos com animais em Manaus

Assista a reportagem | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus- No ano passado foram registradas 249 denúncias de casos de mutilação, agressão, e abandono de animais. No ano de 2019 só no período de janeiro a junho os registros cresceram mais de 100% em comparação ao mesmo período de 2018, o maior índice dos casos está na capital amazonense.

Para tentar mudar esse cenário, um projeto de lei que prevê multa de até R$ 4 mil reais para os autores desse tipo de crime foi aprovado na Câmara Municipal de Manaus. A expectativa é que assim que a lei seja sancionada aconteça uma redução imediata nós números de casos.

A lei estabelece como medidas socioeducativas, sanções para quem praticar maus-tratos ou abandonar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. As multas vão ser cobradas e lançadas com base no valor da unidade fiscal de Manaus.

