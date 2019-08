Tropical Hotel e Fucapi vão à leilão nesta quinta-feira (25)

Manaus- Avaliados em R$ 67,5 milhões, o Tropical Hotel Manaus e a Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) irão a leilão nesta semana. Além dos dois empreendimentos, outros 10 bens imóveis e 10 móveis serão leiloados nos próximos dias 25 e 26. . As informações são do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima (TRT11).

Com área de 235.235,25 metros quadrados (m2), irá a leilão todo o complexo hoteleiro do Tropical que abrange três imóveis no bairro Ponta Negra, zona centro-oeste, e mais móveis e utensílios, com avaliação total de R$ 60 milhões. Já o prédio da Fucapi com 5.038,00 m2, localizado no Distrito Industrial, zona sul, está avaliado em R$ 7,5 milhões.

Esses imóveis serão leiloados na quinta-feira, (25), pelas modalidades eletrônica no endereço www.amazonasleiloes.com.br e presencial no Fórum Trabalhista de Manaus Ministro Mozart Victor Russomano, na Rua Ferreira Pena, nº 546, 4º andar, no Núcleo de Apoio à Execução e de Cooperação Judiciária (NAE-CJ), Centro.

Os bens imóveis e móveis leiloados pelo TRT11 estão avaliados em pouco mais de R$ 77 milhões. O arrecadado servirá para pagar dívidas de trabalho em processos que tramitam no Tribunal em fase de execução (quando o devedor foi condenado, mas não cumpriu a decisão judicial).

Entre os bens móveis leiloados no dia 26 estão automóveis, motocicleta, ar-condicionado, cadeiras, computador, geladeira e micro-ondas.

Os interessados analisar os bens, antes do leilão, das 9h às 17h, na Avenida Autaz Mirim, Distrito Industrial (no caso dos bens de processos cujo juízo é no Amazonas) e na Rua Três Marias, bairro Raiar do Sol, Boa Vista (RR), para processos em Roraima.

Podem participar dos leilões pessoas físicas com livre administração de seus bens e pessoas jurídicas constituídas. O cadastro dos interessados em dar lances ocorrerá, na modalidade presencial, em até 1 hora antes do início da hasta pública, através de documento de identidade e comprovante de endereço. Na modalidade eletrônica, o lançador deve se cadastrar no endereço www.amazonasleiloes.com.br. As pessoas jurídicas devem ser representadas pelos responsáveis legais e apresentar comprovantes de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) e cópia dos atos estatutários.

