Auxílio aluguel para vítimas da cheia em Manaus disponível na terça

Manaus - A segunda parcela do benefício do auxílio-aluguel estará disponível a partir desta terça-feira (23), para as famílias afetadas pela cheia no rio Negro, na capital amazonense. O calendário de pagamento foi definido pela Prefeitura de Manaus, em parceria com o Banco do Brasil (BB), e é dividido por bairros e pela inicial das letras dos beneficiários, agências e datas de pagamento.

Sete agências bancárias estarão atendendo os beneficiários conforme o cronograma estabelecido, que poderão receber o benefício na agência correspondente com o bairro, a partir da data estabelecida. O prazo limite para a retirada do pagamento vai até o dia 31 de julho.



“É muito importante lembrar que a preocupação do prefeito Arthur Virgílio Neto é exatamente a de assistir da melhor forma possível as famílias que foram vítimas da enchente de 2019. A prefeitura e o Banco do Brasil fizeram essa modificação no calendário de pagamento da segunda parcela do benefício, exatamente para garantir mais segurança e comodidade a essas famílias”, destacou a secretária municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Conceição Sampaio.



Os beneficiários que já receberam a primeira parcela devem apresentar a mesma guia de liberação de pagamento para retirada do valor de R$ 300, referente a segunda parcela do auxílio-aluguel, além da apresentação de documento oficial com foto.



Já as famílias cadastradas que não compareceram no prazo estipulado, após a visita da equipe da operação SOS Enchente 2019, na sede da Semasc, ou que apresentaram inconsistência no cadastro e as que receberam a vistoria pelas equipes técnicas para terem acesso ao auxílio-aluguel, irão receber o valor total do benefício de R$ 600, em uma única parcela. Todos seguem o mesmo calendário de quem já recebeu a primeira parte do pagamento.

Ao todo, 2.287 famílias serão contempladas com o benefício da Prefeitura de Manaus.

