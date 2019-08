Vídeo: mães denunciam falta de enfermeiros no Joãozinho, em Manaus

O vídeo foi divulgado na última sexta-feira (19) | Foto: Reprodução TV Em Tempo

Manaus - Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra mães denunciando a falta de profissionais da saúde no Hospital Pronto-Socorro Joãozinho, localizado na Alameda Cosme Ferreira, no bairro São José 1, na Zona Leste de Manaus. O conteúdo foi divulgado na última sexta-feira (19).

De acordo com as informações, as mães ficaram sem a assistência de enfermeiros durante a troca dos profissionais que prestavam serviços ao Governo do Estado.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que a troca das empresas não trouxe prejuízo aos atendimentos. Segundo a assessoria do órgão, a nova empresa contratada entrou com total cobertura para os atendimentos .

