FPS visita associação que produz hortaliças na zona rural de Coari

Manaus- O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) realizou uma visita de monitoramento à Associação dos Produtores Rurais da Comunidade Nossa Senhora Aparecida (Aproducida), na zona rural do município de Coari, para conhecer os projetos realizados que beneficiam produtores residentes na comunidade.

O Governo do Estado firma, por meio do FPS, parcerias com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), como a Aproducida, localizada na comunidade Nossa Senhora Aparecida da Costa do Juçara. A associação participou de edital do FPS para aquisição de dois triciclos e um caminhão baú, que irão auxiliar na distribuição da produção em escolas e feiras, diminuindo assim o trabalho árduo de carregamento da produção e gastos com transporte.

Com esta ação, o Governo do Estado, por meio do FPS, visa melhorar a qualidade de trabalho para aumento desta produção. “Estou achando bonita a ação do governador Wilson Lima, porque ele não está medindo esforços, e eu agradeço porque ele não está ajudando só a mim, mas a toda a comunidade”, afirmou o presidente da Aproducida, Damião Lima Barbosa.

Setor Primário

A Aproducida foi fundada em março de 2009, por 17 produtores rurais, com o intuito de escoar e comercializar produtos oriundos dos associados que vivem da agricultura familiar. A associação, além de fornecer produtos às feiras municipais, também fornece merenda a 19 escolas do município de Coari, trabalho iniciado no ano de 2012.

Aproducida

A associação possui produção de cheiro verde, alface, chicória, couve, repolho, feijão de corda, quiabo, coco, laranja, acerola, jenipapo, manga, abiu, caju e outros, além de ter a maior produção de mel de abelha sem ferrão do município de Coari.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

FPS anuncia recurso de R$ 1 milhão para ações no Crédito Solidário