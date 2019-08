Moradores do Zumbi 2 reclamam de buracos nas ruas

Manaus - Moradores da rua Índio Ajuricaba, no bairro Zumbi dos Palmares 2, na Zona Leste de Manaus, estão reclamando do abandono por parte do poder público. Buracos e lamas são alguns dos problemas enfrentados pelos comunitários.

Segundo eles, vários ofícios foram encaminhados para a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). Em resposta aos moradores, a secretaria teria informado que não há asfalto para conclusão dos serviços no local.

Moradora do bairro há 23 anos, a aposentada Rosalina Mendes da Silva, de 78 anos, relatou que durante a chuva a rua fica intrafegável e a água acumula nas portas das casas. Segundo ela, a rua recebeu apenas um pavimento asfáltico desde a existência do bairro.

A falta de pavimentação causa transtornos aos moradores | Foto: Josemar Antunes

"A água acumula nas portas das casas e impede o tráfego de carros e pedestres. Lembrando que outras ruas do bairro receberam uma nova pavimentação, mas a rua Índio Ajuricaba e outras ruas paralelas não receberam os serviços de Infraestrutura. Nunca fizemos abaixo assassinado, mas dessa vez vão nos reunir para reivindicar as melhorias da rua porque também pagamos impostos", disse.

A reportagem do Portal Em Tempo percorreu outras ruas do bairro. As ruas Santa Inês, Florestal, São Bartolomeu, Oscar Romerio e, parte da Alameda Cosme Ferreira e constatou que também estão com problemas de infraestrutura.

O problema, segundo os moradores, é antigo | Foto: Josemar Antunes

Seminf

Em nota, a Seminf informou que está realizando pontualmente a intervenção viária na comunidade Zumbi, por meio de mutirão de obras, que contemplam drenagem superficial, manutenção de meio-fio, sarjeta e desobstrução de caixas coletoras.

"Outras ações foram concluídas no bairro, como reconstrução de escadaria, implantação de tubulação subterrânea e recapeamento. Atualmente as vias Oscar Romero e Alameda Cosme Ferreira estão recebendo obras de tapa-buracos, simultaneamente. As demais vias demandadas foram enviadas ao distrito de obras para inserir na agenda dos trabalhos", diz a nota

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Moradores do conjunto Águas Claras cobram melhorias na infraestrutura