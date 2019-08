Geradores de energia são enviados à escolas de Iranduba e Manacapuru

Manaus - Cinco geradores de energia elétrica foram envidados para as escolas estaduais localizadas nos municípios de Manacapuru e Iranduba. Os trabalhos iniciaram no fim da noite de segunda-feira (22) e entraram a madrugada desta terça-feira (23), quando os primeiros equipamentos começaram a chegar às localidades.

A ação emergencial, coordenada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc-AM) e pela Defesa Civil do Amazonas, tem como objetivo restabelecer parte do abastecimento de água e garantir o funcionamento de unidades de ensino para dar apoio à população.

O governador Wilson Lima reuniu com o secretariado na manhã de ontem (22) e determinou o envio emergencial de geradores devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica, causado pelo rompimento do cabo subaquático do local.

“A Defesa Civil já estava com o trabalho de ajuda humanitária, e definimos que uma das nossas prioridades era também voltar com água nas torneiras. Por isso envolvemos a Seduc-AM, que tem poços artesianos que poderiam ser úteis nesse processo. Nossas escolas estarão abertas para dar esse apoio a quem está precisando”, explicou.

Além de ajudar no abastecimento de água, os geradores vão ajudar a conservar os itens da merenda escolar, que não podem ser perdidos. Para isso, foram enviados geradores para os Centros Educacionais de Tempo Integral (Cetis) Washington Luís Régis da Silva, em Manacapuru, e Maria Izabel Desterro e Silva, de Iranduba, além de outras três escolas dos municípios.

Pela Seduc-AM, também foram enviadas equipes de nutricionistas aos dois municípios. O objetivo é avaliar a qualidade dos alimentos da merenda armazenados que necessitam de refrigeração e podem ter sofrido alterações nos últimos dias. Segundo o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, a prioridade é separar os alimentos que possam se encontrar impróprios, para garantir que nenhum aluno os consuma, e que não sejam perdidos os alimentos em bom estado.

“Nossa principal preocupação foi suspender as merendas preparadas, até que tivéssemos garantia de quais insumos ainda estavam próprios para consumo. Infelizmente a falta de energia atinge o armazenamento frigorífico e provavelmente causou grandes perdas, mas o essencial agora é garantirmos que a merenda só voltará para a mesa dos alunos com 100% de segurança e qualidade”, afirmou Luiz Castro.

Durante a noite de segunda-feira (22), a equipe de nutricionistas avaliou os insumos em 15 escolas. A partir dessa inspeção, foi possível assegurar a qualidade de 4 toneladas de insumos da merenda, em um carro frigorífico enviado pela Seduc-AM. As demais escolas serão avaliadas ao longo desta terça-feira (23).

Após a avaliação da equipe de nutricionistas, os alimentos impróprios para consumo estão sendo recolhidos, e um novo cardápio provisório também está sendo elaborado, para garantir que mesmo com a perda de insumos que devem ser refrigerados haja proteínas e uma refeição balanceada para os estudantes.

