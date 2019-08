Fundação realiza exames e vacinação durante campanha contra Hepatites

Manaus- A Fundação Alfredo da Matta (Fuam) realiza na próxima sexta-feira (26), das 7h às 16h, na sede da instituição, uma programação em alusão ao Julho Amarelo, campanha realizada pela Coordenação Estadual de IST/Aids e Hepatites Virais, da Secretaria de Estado de Saúde (Susam).



O Julho Amarelo visa alertar a população sobre medidas de prevenção contra as Hepatites Virais, a importância do diagnóstico e tratamento dessas doenças que são silenciosas e de evolução lenta, mas que podem progredir para doenças graves, comprometendo principalmente o fígado.

Segundo a gerente de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Fuam, Natália Loureiro, a campanha na Fundação irá ofertar serviços, além de atividades educativas. “A Gerência de IST realizará testes rápidos para Hepatites B e C e irá ofertar vacina contra Hepatite B, além de uma programação educativa, com palestras nas salas de espera, distribuição de folders e preservativos, destacando a importância da prevenção”, explica.

Para realizar o teste, o paciente precisa apresentar documento de identificação e cartão do SUS. A previsão é atender cerca de 200 pessoas, ao longo do dia de campanha, mas o serviço também é ofertado diariamente na instituição; tanto os testes rápidos, como a imunização.

Números das Hepatites na Fuam

Segundo a Coordenação Estadual de IST/Aids, nos últimos dez anos o Amazonas registrou aproximadamente 15,8 mil casos de hepatites virais. Destes, 40,8% de Hepatite B; 16% de Hepatite C; e 7% de Hepatite D. Na Fundação Alfredo da Matta, a Gerência de IST atende diariamente pacientes que buscam diagnóstico e tratamento para Hepatites B e C.

Em 2018, foram 47 casos diagnosticados na Fuam, sendo 15 casos de Hepatite B e 32 de Hepatite C. Em 2019, dados do 1º semestre do Departamento de Controle de Doenças e Epidemiologia/Fuam, indicam 21 casos positivos de Hepatite B e oito casos positivos para Hepatite C. No total, a Gerência de IST já realizou, neste mesmo período, 2.814 testes rápidos para Hepatite B e 2.814 testes rápidos para Hepatite C.

