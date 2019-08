Vídeo: moradores com novos protestos devido à falta de energia

Manifestantes pedem rapidez na solução do problema de energia no município | Foto: Divulgação/Leitor Em Tempo

Manaus - Na tarde desta terça-feira (23), moradores do município de Iranduba, localizado a 27 km de Manaus, realizaram uma nova

manifestação devido à falta de energia elétrica . Eles colocaram fogo em pneus e eletrodomésticos, bloqueando parte da rodovia Carlos Braga, que dá acesso à sede da cidade.

O protesto aconteceu em frente à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) do município. A Polícia Militar foi acionada para conter os manifestantes.

Os manifestantes dos municípios afetados se reúnem diariamente na rodovia AM 070 em busca de atrair a atenção dos empresários. Eles reclamam dos prejuízos por conta da falta de energia.

“Sem água e sem energia não tem como viver. Estamos sendo humilhados com essa situação", desabafa a moradora Liziane Rodrigues.

Além de Iranduba, o município de Manacapuru também está sofrendo com a interrupção de energia.

Amazonas Energia

Na manhã de segunda-feira (22), durante coletiva de imprensa, a Amazonas Energia não deu previsão para o retorno da energia nos municípios, mas o prazo seria até o final desta semana.

Entretanto, a concessionaria garantiu que as equipes estão buscando uma solução para o problema. O problema está nos cabos subaquáticos que sofreram superaquecimento.

Veja a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo

