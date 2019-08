Mais de 200 agricultores em Anori são contemplados com visita do FPS

Manaus- O Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) realiza parcerias com organizações da sociedade civil selecionadas por meio de Edital para promoção de projetos que visam a melhoria na qualidade de vida do cidadão, atividades autossustentáveis que impulsionam renda para a comunidade e ações de cunho social sem fins lucrativos.

Entre essas organizações está a Associação de Aquicultores de Anori (AAA), que atende 52 agricultores familiares direta e 208 indiretamente na comunidade de Anori. O projeto da Associação tem o objetivo de expandir oportunidades de crescimento social e econômico para as famílias da associação e comunidade que residem no município.

A AAA foi criada em 22 de abril de 2002, com o objetivo de unir os piscicultores do município de Anori. A associação tem o objetivo de garantir o desenvolvimento socioeconômico das famílias rurais por meio da criação de peixes nas unidades de produção familiar. Por meio de parcerias buscam ampliar o número de tanques para beneficiar os piscicultores. A entidade possui não só piscicultores, mas também agricultores familiares associados.

“O governador Wilson Lima se sensibilizou com a nossa atual situação e com a produção agrícola. Com esse benefício que o Governo do Estado nos disponibiliza, todas as 52 famílias vão ter a oportunidade de aumentar sua renda”, disse o presidente da AAA, David Moura, de 34 anos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

FPS realiza visita técnica na Associação Pestalozzi de Coari