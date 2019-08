Prefeitura amplia acesso à informação aos cidadãos no Spotify

Manaus- A Prefeitura de Manaus agora possui um perfil na plataforma Spotify e, com isso, disponibiliza aos cidadãos mais uma forma de prestação de contas e acesso às ações e serviços realizados pelo poder executivo municipal. O conteúdo é produzido e gerenciado pela Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom).

A conta no serviço de streaming de músicas, podcasts e vídeos mais popular no mundo soma-se aos avanços da política de comunicação pública implementada pelo município, como o portal oficial da prefeitura e a própria web rádio que também tem os conteúdos transmitidos em terminais de integração da cidade.

“Essa é mais uma ferramenta, das muitas que já temos, para prestar contas à população do que a gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto tem feito pela cidade e, com todo o dinamismo da comunicação hoje, não poderíamos ficar fora do Spotify”, disse o secretário da Semcom, Eric Gamboa, acrescentando que, para acessar as publicações, basta baixar o aplicativo do Spotify para Android ou IOS e digitar Prefeitura de Manaus no campo de busca e clicar em seguir para acompanhar as publicações.

Entre os conteúdos disponibilizados estão o Boletim Manaus, informativo de um minuto que veicula diariamente nas rádios da capital e também é enviado via Whatsapp, os formatos tradicionais de reportagens para rádio e depoimentos do prefeito Arthur Virgílio Neto. Outros conteúdos estão sendo trabalhados internamente para serem levados à plataforma, expandido o leque de produtos e atrativos na mesma. Parte deste conteúdo já está disponível também no soundcloud da prefeitura.

