Foto chocante: homem tem perna e mão arrancadas em acidente em Ipixuna

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde de Ipixuna em estado grave | Foto: Divulgação

Ipixuna - Um homem, de nome e idade não revelados até a publicação dessa matéria, teve perna e uma das mãos arrancadas na tarde desta terça-feira (23), após um acidente na pista de pouso e decolagem do aeroporto de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus).

Segundo testemunhas que estavam no local do acidente, homem pilotava uma motocicleta e no momento do acidente estava atravessando a pista de pouso. O avião de modelo e prefixo não identificados, teria saído de Cruzeiro do Sul, no Acre.

A vítima foi encaminhada para uma unidade de saúde de Ipixuna e segundo informações, o estado de saúde dele é grave. Os tripulantes do avião não sofreram ferimentos. O caso será investigado.

O local é restrito para pousos e decolagens durante o dia e liberado para a população após às 17h30. Segundo moradores do município, o local é usado diariamente para a prática de atividade física.

