Com homenagens, prefeitura de Manaus lança projeto 'Feliz Vida Nova'

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, acompanharam a primeira edição do “Feliz Vida Nova”, o novo projeto da Manaus Previdência, lançado nesta terça-feira (23), na sede da autarquia municipal, para agradecer, receber e dar as boas-vindas aos novos aposentados do município. Participaram da primeira edição do programa, aproximadamente, 30 segurados, que tiveram as aposentadorias concedidas de janeiro a março deste ano.

Os novos aposentados foram homenageados e receberam certificados das mãos do prefeito como agradecimento por toda a dedicação ao serviço público. De acordo com Arthur, poder homenagear e agradecer os novos aposentados por todos os serviços prestados ao município o deixa orgulhoso, pois é uma conquista para a Prefeitura de Manaus poder garantir a todos os aposentados seus proventos e ver que a Previdência municipal é exemplo de gestão para o país.

“Estão aposentados, mas todos continuam aqui participando de cursos, de atividades recreativas, com uma vida muito intensa para entender que a vida deles não acabou. Pararam de trabalhar porque mereceram e aqui dentro da Previdência eles são os donos. E para eles dirigimos toda a atenção”, disse o prefeito.

Segundo o prefeito, todo o respeito demonstrado aos aposentados tem ainda a grata satisfação de os mesmos poderem desfrutar de uma Previdência equilibrada na área fiscal. Todos os aposentados já sabem em quais dias recebem suas aposentarias e esse calendário tem data certa até dezembro.

“Somos uma prefeitura que tem segurança nas suas contas e que tem domínio muito claro da máquina que o prefeito dirige. É uma demonstração de respeito para quem tanto serviu ao município e tem garantida sua aposentadoria”, declarou Arthur.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, explicou que o projeto visa trabalhar os aspectos da vida no pós-aposentadoria e as novas oportunidades que podem surgir nessa fase. Entre essas ações previstas pelo projeto está a apresentação detalhada da Manaus Previdência, a “nova casa” dos aposentados, com enfoque no seu funcionamento e nos serviços que oferece aos segurados. Também será apresentado o Portal do Segurado, ferramenta na qual o aposentado e pensionista têm acesso a vários serviços, inclusive o contracheque, com comodidade e segurança, sem precisar sair de casa.

“O Feliz Vida Nova é apenas um dos projetos que nós realizamos aqui para nossos segurados, e por meio dele nós buscamos acolher os novos aposentados, informando sobre seus direitos e deveres e divulgando sobre todas as ações que nós desenvolvemos, que vai muito além da missão, que é de pagar seus benefícios”, explicou Benayon.

Os segurados também terão conhecimento dos seus deveres, incluindo a necessidade do recadastramento anual, assim como serão orientados quanto às dúvidas comuns, como cadastro de dependentes. Todas as informações estão disponíveis em pastas entregues aos participantes durante o evento.

