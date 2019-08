Linhas de ônibus de Manaus terão adequações nas frotas

Serão alteradas as frotas das linhas 041, 044, 046, 093, 115, 209, 306, 316, 317, 321, 323, 325, 326, 328, 461, 456, 605, 625, 628, 705, 713 e 715 | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta quarta-feira (24), o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) – Gestão de Transporte fará uma readequação com redução de algumas frotas de ônibus. De acordo com o IMMU, as mudanças acontecem dentro de uma melhor organização e planejamento para a operação das frotas do transporte coletivo urbano convencional de Manaus.

Serão alteradas as frotas das linhas 041, 044, 046, 093, 115, 209, 306, 316, 317, 321, 323, 325, 326, 328, 461, 456, 605, 625, 628, 705, 713 e 715.

A redução de frota dessas linhas ocorre em virtude do instituto ter confirmada a redução do número de passageiros entre os meses de janeiro a junho deste ano nessas áreas. Mesmo com a mudança a partir desta quarta-feira, o IMMU explica que a operação dessas linhas será acompanhada com maior atenção pela fiscalização de transporte, para que se verifique se o número de veículos atual está atendendo de fato a necessidade dos usuários de transporte.

O IMMU informa ainda que outras linhas que tinham previsão de mudanças continuarão sem alterações, após estudo técnico da engenharia do órgão, que verificou a necessidade de manutenção de frota das seguintes linhas: que são as linhas 005, 038, 055, 058, 066, 081,323, 330, 402, 407, 409 e 629.

*Com informações da assessoria

