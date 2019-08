Queda de avião em lago no Amazonas deixa dois homens feridos

Vítimas foram socorridas por tripulantes de uma embarcação | Foto: Divulgação

Coari - Dois homens ficaram feridos na queda de um avião, modelo Petrel Turbo, prefixo não identificado, na noite desta terça-feira (23), no Lago Coari, distante 363 Km de Manaus. As duas vítimas, ambas de 28 anos, tiveram ferimentos leves e foram levadas para hospitais do município.

De acordo com o comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar (BPM) de Coari, tenente coronel Pedro Moreira, as vítimas são prestadoras de serviço de uma empresa que fornece internet para municípios do Alto Solimões. Os ocupantes da aeronave estavam na comunidade Monte Betânia, para fazer manutenções em uma torre de distribuição de sinal de internet, quando receberam ameaças de morte de "Piratas de Rio".

PMs do 5º BPM atenderam a ocorrência | Foto: Divulgação

"Eles iriam pernoitar na comunidade, mas ficaram com medo após serem intimidados pelos criminosos. Mesmo sabendo que o aeroporto de Coari não opera durante a noite as vítimas decidiram retornar para a sede do município. Eles foram vistos planando na orla da cidade e tentaram fazer um pouso forçado na água, quando ocorreu o acidente", disse o comandante.

Tripulantes de uma embarcação ajudaram no resgate das vítimas. Conforme o comandante, os ocupantes do avião tiveram ferimento superficiais e foram encaminhados para a unidade de saúde de Coari.

