Jovens pedem ajuda para participar de evento da igreja

O grupo composto por 33 jovens, estão com poucos recursos para realizar a viagem | Foto: Divulgação

Manaus - Seguindo padrões do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), há 27 anos, e desenvolvendo projetos com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos independente de religião, o 'Clube de Desbravadores Atalaia do Senhor', criado pela Igreja Adventista, precisa de ajuda financeira para participar do sétimo Campori, organizado pela Associação Amazonas Roraima (AAMAR). Os jovens precisam de no mínimo R$3.500 para custear a viagem.

O evento será realizado nos dias 3 de setembro até o dia 8/9, no IAAI-instituto Adventista agroindustrial, município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas e deverá reunir em torno de 10 mil pessoas em um acampamento.

De acordo com o diretor associado Allef Farias, de 22 anos, o grupo composto por 33 jovens, está com poucos recursos para realizar a viagem. “Pela carência das famílias dos membros desbravadores, ainda não conseguimos fundos suficientes para levar os jovens já inscritos para o evento. Devido a isso, estamos pedindo ajuda da imprensa”, declarou o jovem.

Ainda de acordo com o representante, os jovens realizaram várias campanhas para angariar verbas. “Fizemos vendas de café da manhã nos domingos, vendemos brigadeiros nas ruas, viagens de passeio para banho, feijoadas e por último, vamos reunir no próximo sábado (3/8) debaixo do sinal da Djalma Batista esquina com a avenida Pará. Lógico, com cuidado porque o Eca não permite que crianças e adolescentes estejam pedindo dinheiro em semáforo”,

“Por favor quem puder ajudar, nos ajude! A gente trabalha com ensinamentos básicos sobre a natureza, esporte, e responsabilidades sociais com a criançada e não podemos parar, precisamos conseguir esse valor”, declarou Allef.

O clube de Desbravadores Atalaias do Senhor fica localizado no bairro de João Paulo 2, Zona Leste de Manaus, e quem quiser ajudar pode ligar para os telefones (92) 98464 – 0020 ou 99429-2188, ou também, realizar depósitos de qualquer valor na conta: Banco Caixa Econômica, agência 3898 ou conta corrente 0248-9 em nome de Keitiane Cerdeira lima, diretora do grupo.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Luta por sobrevivência: relatos de quem só quer levar o pão para casa