Vídeo: jovem morre após ser atropelado por avião no interior do AM

Manaus - Um jovem identificado como Liedson dos Santos Paixão, de 17 anos, morreu após colidir a moto que pilotava com um avião monomotor. O grave acidente aconteceu, na terça-feira (23), por volta das 15h30, no aeroporto do município de Ipixuna (a 1,364 quilômetros de Manaus). Oito pessoas estavam na aeronave, mas ninguém ficou ferido.

De acordo com informações repassadas ao Portal Em Tempo por moradores do município, no momento do acidente, o avião estava aterrissando no aeroporto da cidade quando o jovem entrou na pista de pouso em alta velocidade e colidiu com a aeronave.

O avião estava chegando do município de Cruzeiro do Sul, no Acre | Foto: Divulgação

O comandante do 8º Grupamento de Polícia Militar (8º GPM), o 2º tenente Nicácio Ipixuna, que estava a bordo da aeronave, relatou à reportagem que o piloto ainda tentou fazer uma manobra para evitar o acidente, mas, infelizmente, não conseguiu. O avião estava chegando do município de Cruzeiro do Sul, no Acre.

“Assim que o piloto viu a motocicleta na pista tentou realizar uma manobra brusca para salvar o condutor da moto e a tribulação, mas não conseguiu”, afirmou a autoridade policial. Com o impacto da colisão, o rapaz teve o braço e a perna decepados.

O jovem morreu no hospital do município | Foto: Divulgação

Após a colisão, a vítima foi socorrida e levada para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na tarde de ontem.

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

