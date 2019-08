Vídeo: ônibus desgovernado invade e destrói casa em Manaus

Manaus – Um ônibus da empresa Global Green invadiu uma casa após descer desgovernado uma ladeira na rua Contorno Norte-Sul, no bairro Armando Mendes, na Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

O acidente aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (24). Segundo testemunhas, o ônibus estava com vários passageiros. Apesar do acidente, os usuários e os moradores do imóvel não ficaram feridos.

Além da casa atingida, um carro que estava na garagem ficou parcialmente destruído, em meio aos escombros da casa. O motorista e o cobrador fugiram do local. Não há detalhes sobre o que causou a perda do controle da direção do veículo

O acidente aconteceu por volta das 6h desta quarta-feira (24) | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo , o comerciante Marcondes Teixeira, de 43 anos, disse que estava se preparando para abrir o comércio que fica na parte da frente do imóvel quando escutou um forte barulho.

“Eu sempre abro o meu comércio às 7h e fico com a minha esposa e filhos no estabelecimento. Graças a Deus a minha família está bem, caso contrário a tragédia seria bem pior e não estaria aqui para contar a história”, disse.

Um representante da Global Green , identificado como “Ronaldo”, esteve no local. Ele informou que os prejuízos serão ressarcidos. O proprietário do imóvel foi orientado a registrar o caso no 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Assista a reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Samara Maciel/ TV Em Tempo

