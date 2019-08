44 pares de calçados falsificados são apreendidos em lojas no Centro

Manaus- A Polícia Civil apreendeu 44 pares de calçados falsificados, na manhã da última segunda-feira (22), durante uma operação no bairro Centro de Manaus.

De acordo com o delegado Eduardo Paixão, Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), as investigações em torno do caso iniciaram após a denúncia de um jovem de 23 anos, representante da marca de bolsas e calçados femininos de uma empresa brasileira, informando que, no Centro, duas lojas estavam comercializando calçados falsificados da marca em que ele trabalha.

Na ocasião, os policiais civis se deslocaram até o local indicado para apurar a informação repassada e confirmaram a ocorrência.

“O representante legal da empresa relatou que as clientes dele estavam alegando que nas lojas do bairro supracitado os valores eram menores, se comparados com os produtos legalizados. O homem foi até duas lojas na região e constatou que os produtos eram falsificados. Quando entramos na loja verificamos cada produto com o representante, que confirmou a adulteração. Na primeira loja apreendemos 14 pares de tênis, e na segunda loja, 30 pares de sandálias”, disse Eduardo Paixão.

O titular da especializada ressaltou que os proprietários das duas lojas, uma mulher de 52 anos e um homem de 26 anos, assinaram Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pela comercialização de produtos falsificados.

Conforme o delegado, a Decon reitera a confiança do consumidor no sentido de fazer delações, por meio dos canais de denúncias.

