Vídeo: taxistas fazem manifestação em Itacoatiara e fecham estrada

Manaus- Manifestação ocorrida às 6h desta terça-feira (23) na rodovia AM 010, no Km 170 que foi fechada por motoristas, caminhoneiros e taxistas da vila de Novo Remanso, no município de Itacoatiara.

A cobrança dos taxistas às autoridades é a melhoria na infraestrutura da estrada de acesso ao município que está com buracos e problemas com iluminação.

Segundo os manifestantes, a décima edição da festa do abacaxi acontece no mês de agosto e os motoristas temem que as condições da estrada atrapalhe o fluxo de turistas no período festivo.

Essa é a segunda manifestação em menos de um mês na rodovia AM 010, os trabalhos de recuperação continuam lentos e os motoristas não conseguem mais esperar por soluções na rodovia.

