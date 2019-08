Vídeo: dois homens morrem após receber descarga elétrica em Manaus

Manaus - Dois trabalhadores morreram após receberem uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (24). As vítimas realizavam pintura externa do condomínio Arezzo, na rua Dom Jackson Damasceno, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Segundo informações do major Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o andaime em que as vítimas estavam esbarrou na estrutura da rede de alta tensão do condomínio.

"Os dois trabalhadores realizavam a movimentação do andaime durante a pintura da parede do condomínio. Em determinado momento, a estrutura tocou no fio de alta tensão.", disse.

Na ocasião do acidente, outros dois operários, que estavam em outro andaime, se jogaram para dentro de um dos apartamentos. Eles ficaram com escoriações pelo corpo e receberam atendimento no local.

O corpo do trabalhadores foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e o outro foi levado para o Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu. As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

