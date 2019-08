Após protestos, Iranduba e Manacapuru recebem reforço policial

Manaus - Após uma série de protestos devido à falta de energia elétrica, a Polícia Civil do Amazonas enviou reforço policial na noite de terça-feira (23), para os municípios de Iranduba e Manacapuru.

Os municípios enfrentam problemas de desabastecimento na rede elétrica desde a última sexta-feira (19), após o rompimento de um cabo aquático.

O delegado-geral, Lázaro Ramos, informou que os policiais lotados nos Departamento de Polícia do Interior (DPI) e Departamento de Polícia Metropolitana (DPM) irão reforçar a delegacia de Iranduba e trabalhar na prevenção de crimes.

“Enviaremos reforço para o plantão na delegacia de Iranduba, via DPI, e outras equipes com quatro homens que farão o trabalho de prevenção nas ruas, contra furtos, depredações do patrimônio público, e garantindo a integridade física dos cidadãos que estão em suas residências e os bens materiais daqueles que optaram por vir a Manaus até que o problema seja solucionado”, explicou Ramos.

Os delegados Mariolino Brito e George Gomes, diretores do DPI e DPM, respectivamente, irão coordenar os trabalhos previstos para iniciar às 20h. “Entendemos os transtornos vívidos pelos moradores dos municípios e vamos a essa missão com o intuito de assegurar a proteção dos cidadãos até que essa situação seja normalizada”, declarou o delegado George Gomes.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

