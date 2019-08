Vídeo: transporte público de Manaus segue sendo motivo de reclamação

Manaus - Na tarde de segunda-feira (22), a Prefeitura de Manaus decretou intervenção financeira nas empresas de transporte coletivo. A medida emergencial é para entender o que acontece com o sistema de transporte na cidade e porque os empresários não conseguem cumprir as medidas do contrato de concessão.

Os ônibus que circulam pela cidade estão completamente deteriorados. "As peças balançam com o movimento dos veículos e parecem se desmanchar. Encontramos até insetos dentro dos ônibus", diz uma usuária do transporte.

No início do mês de julho, um princípio de incêndio após pane uma mecânica deixou passageiros da linha 651 assustados. O fato aconteceu na Alameda Cosme Ferreira, bairro Coroado na Zona Leste de Manaus. Não é a primeira vez que acontecem esse tipo de problema com os ônibus da cidade.

O assunto é tema de debate na Câmara Municipal neste segundo semestre. O vereador Chico Preto diz que o problema de transporte na cidade se arrasta há décadas e precisa de uma solução urgente. O Prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto afirma estar cansado das desculpas das empresas na má qualidade da prestação dos serviços.

"Eu já cansei de desculpas. Cansei de ouvir que tem prejuízo todo mês e que, por isso, não conseguem pagar os funcionários. Então, se tem prejuízo, as portas estão abertas, é só pegar um avião e ir embora de Manaus", destacou Arthur Virgílio.

