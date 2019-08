Abastecimento em postos no AM pode ser afetado, alerta distribuidora

Manaus - A empresa Atem, uma das principais distribuidoras de combustíveis de Manaus, informou na manhã desta quarta-feira (24) que os protestos dos motoristas de aplicativos nas proximidades das refinarias da cidade, impossibilitando a distribuição para os postos de gasolina, podem prejudicar o abastecimento na capital e nos municípios do interior do Amazonas.

De acordo com a nota divulgada à imprensa, a empresa afirma que se as manifestações continuarem haverá uma grande possibilidade de faltar combustível para abastecer carros particulares, motos, ambulâncias e outros veículos.

"É fundamental que haja conscientização dos que estão promovendo estes protestos, e que as autoridades consigam resolver a situação o quanto antes, evitando um cenário ainda pior", diz um trecho da nota.

Manifestação

Na manhã de terça-feira (23), vários motoristas de aplicativos bloquearam a entrada da estrada do Marapatá, no bairro Vila Buriti, Zona Sul da capital, onde fica localizada a Refinaria Isaac Sabbá (Reman). Eles protestaram contra os altos preços dos combustíveis.

Valores

Na sexta-feira (19), a Petrobras anunciou uma redução no preço do litro da gasolina de R$ 0,0360 e no litro do diesel de R$ 0,0444. Os valores são referentes aos preços médios dos combustíveis vendidos pelas refinarias aos distribuidores

Os preços variam para cada refinaria da estatal, nos diversos estados brasileiros. Os menores valores da gasolina são praticados em São Luís (MA), R$ 1,51; Itacoatiara (AM), R$ 1,55; e Manaus (AM), R$ 1,58.

Atualmente, o valor da gasolina varia entre R$ 4,40 e R$ 4,79 o litro em diversos postos de combustíveis.

